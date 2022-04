Die Kriminalpolizei hat nach dem Brand von zwei Autos vergangene Nacht in Friedrichshafen (Bodenseekreis) die Ermittlungen aufgenommen. Vorsätzliche Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, heißt es in einer Polizeimeldung. Durch das Feuer sei an den Autos und an einem angrenzenden Geschäftshaus insgesamt 20.000 Euro Schaden entstanden. Bewohner benachbarter Wohnhäuser waren vorsorglich evakuiert worden.