Das Polizeipräsidium Ravensburg bietet erstmals Online-Präventionsvorträge zur Sicherheit im Internet an. Das Angebot richte sich besonders an ältere Menschen im Bodenseekreis sowie den Kreisen Ravensburg und Sigmaringen, heißt es von der Polizei. Geschulte Polizeibeamte klären dabei über Gefahren im Netz und über Betrugsmaschen am Telefon auf. Die Vorträge sind kostenlos. Der erste findet in gut zwei Wochen statt.