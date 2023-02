Politischer Aschermittwoch der Grünen in Biberach

per Mail teilen

Die baden-württembergischen Grünen haben in Biberach ihren Politischen Aschermittwoch abgehalten. Hauptredner waren in diesem Jahr Winfried Kretschmann und Cem Özdemir.

In der Stadthalle in Biberach hat der Politische Aschermittwoch der baden-württembergischen Grünen stattgefunden. Am Rednerpult waren unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Außerdem sprach bei der Traditionsveranstaltung auch Landesparteichefin Lena Schwelling.

Politischer Aschermittwoch zuletzt 2020 in Biberach

In den vergangenen beiden Jahren war der Politische Aschermittwoch der Grünen wegen der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltung ausgefallen. Zuvor hatte die Veranstaltung schon einige Male in Biberach stattgefunden - zuletzt im Jahr 2020. Damals gehörte Annalena Baerbock zu den Rednerinnen und Rednern.

Özdemir kritisiert Schwabenbashing

Der politische Aschermittwoch der Grünen in Baden-Württemberg – das sei wie ein großes Familienfest, sagten Cem Özdemir und Winfried Kretschmann gegenüber dem SWR. Von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski über Umweltministerin Thekla Walker waren die meisten Landesministerinnen und Minister der Grünen mit dabei. Während Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir unter anderem die Migrationspolitik in Berlin ansprach und dabei insbesondere das Schwabenbashing kritisierte, machte sich Winfried Kretschmann, überwiegend eher ernst gestimmt, für Bürokratieabbau und den Ausbau erneuerbarer Energien stark.

Neben den Grünen haben in Baden-Württemberg auch die CDU, die SPD und die FDP einen Politischen Aschermittwoch abgehalten.