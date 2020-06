In Biberach haben sich die Grünen zum 25. Mal zu ihrem Politischen Aschermittwoch getroffen. Die Bundesvorsitzende der Partei, Annalena Baerbock, sprach in ihrer Rede von einem "massiven Rassismusproblem" in Deutschland.

Beim Politischen Aschermittwoch der baden-württembergischen Grünen in Biberach war Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zu Gast. Sie fand nach dem Anschlag in Hanau direkte Worte gegen Rechts.

Annalena Baerbock hielt eine eher ernste Rede. Mit Bezug auf die Anschläge der vergangenen Wochen sagte sie: "Wir haben ein massives Rassismusproblem in diesem Land," das "die Axt an die Grundfesten unserer Demokratie" lege. Angesichts rechten Terrors gebe es nichts zu relativieren: "Nazis sind Nazis." Man müsse dagegen "Einheit in Vielfalt" täglich leben.

Kritik an der Bundesregierung

Baerbock kritisierte zudem die Bundesregierung. Sie habe den Eindruck, in Berlin sei jeden Tag Fastnacht. Als Beispiele nannte sie den Bundesverkehrsminister, der beim Thema Maut Gerichtsurteile ignoriere, und den Bundesinnenminister, der Gesetze so stricke, das man sie nicht verstehe.

Auch Landwirtschaft ist Thema

Mit Blick auf die Landwirtschaft sagte Baerbock: "Da stimmt was nicht in unserem System." Angesichts von Großbetrieben mit mehreren tausend Hühnern gelte für die kleinen Höfe: "Wachse oder weiche!" Das müsse sich ändern.

Annalena Baerbock führt die Grünen seit fast genau zwei Jahren gemeinsam mit Robert Habeck. Er war im vergangenen Jahr Hauptredner in Biberach und beeindruckte die grünen Parteifreunde.

Landwirte machen auf ihre Probleme aufmerksam

Vor der Biberacher Stadthalle machten im Vorfeld Landwirte auf ihre Anliegen aufmerksam. Sie waren mit über 200 Traktoren aus dem Umland angereist, um ihren Forderungen nach einer überlebensfähigen Landwirtschaft Nachdruck zu verleihen. Es gebe viele Sachen, die die Landwirte belasten, so die Organisatorin des Protests, Martina Magg-Riedesser. "Deswegen muss man das nutzen, wenn man die Promis vor Ort hat."

"Es kommen immer schöne, viele, gute Worte, aber es folgen keine Taten." Martina Magg-Riedesser, Organisatorin des Protests

Kretschmann fordert "neuen Gesellschaftsvertrag"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte Verständnis für die Proteste der Landwirte: "Es ist wichtig, dass ihr Flagge zeigt", sagte der Ministerpräsident in seiner Rede. Die Betriebe seien das Rückgrat der Landwirtschaft und müssten von ihrer Arbeit auch wieder existieren können, so Kretschmann. Zudem forderte der Ministerpräsident einen neuen Gesellschaftsvertrag. Ein solcher Vertrag müsse zwischen Landwirten, dem Handel und den Verbrauchern entstehen. Die Landwirte hätten mit ihrem Protest Bereitschaft dazu signalisiert.

Der Politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach ist von Bauernprotesten begleitet worden. Die Landwirte demonstrierten gegen die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Betriebe. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) zeigte Verständnis.

"Es geht nur, wenn wieder ein kultureller Wandel eintritt. Nämlich dass wir bereit sind, anders mit Lebensmitteln umzugehen und ihnen wieder eine andere Wertschätzung entgegenzubringen." Winfried Kretschmann, Ministerpräsident

25 Jahre Politischer Aschermittwoch der Grünen

Der Politische Aschermittwoch in Biberach findet seit 25 Jahren statt. In den 1990er-Jahren hatten die Grünen um Eugen Schlachter in Biberach die erste parteipolitische Veranstaltung am Aschermittwoch in Baden-Württemberg nach bayerischem Vorbild etabliert.