Einen richtigen Sommertag haben am Sonntag viele Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberg erlebt. In Teilen des Landes wurde es fast 30 Grad warm. So auch am Bodensee. SWR-Reporter Moritz Kluthe hat sich in Kressbronn umgesehen wie die Menschen dort ihren ersten Sommertag in diesem Jahr genießen.