Gedenkwoche wegen des Ukraine-Krieges ohne russische Angehörige?

Die Planung der Gedenkwoche zum 20. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Überlingen (Bodenseekreis) gestaltet sich schwierig. Wegen des Ukraine-Krieges können russische Angehörige der Absturzopfer vermutlich nicht teilnehmen.

Am 1. Juli 2002 waren bei dem Zusammenstoß zweier Flugzeuge über dem Bodensee 71 Menschen ums Leben gekommen, darunter 49 Kinder aus der Region Ufa in der russischen Teilrepublik Baschkortostan, damals Baschkirien genannt. Eine Gedenkstätte an der Absturzstelle bei Überlingen (Bodenseekreis) erinnert an die Opfer.

Wie die Perlen einer zerrissenen Kette reihen sich an der Absturzstelle silberne Kugeln aneinander. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle

Ob die russischen Angehörigen der Absturzopfer angesichts des Ukraine-Krieges zur Gedenkwoche Ende Juni an den Bodensee reisen könnten, sei aber unsicher, heißt es vom Freundeskreis "Brücke nach Ufa". Der Verein plane seine Gedenkwoche gerade sehr vorsichtig, so die Vorsitzende Nadja Wintermeyer. An der Freundschaft zu den russischen Angehörigen der Absturzopfer hätten die politischen Entwicklungen aber nichts geändert.

Freundeskreis "Brücke nach Ufa e.V." Der deutsche Verein "Brücke nach Ufa e.V." wurde nach dem Unglück 2003 gegründet. Der Freundeskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, freundschaftliche Beziehungen zu den Menschen Baschkortostans zu pflegen. So führte zum Beispiel ein Schüleraustausch schon mehrfach junge Leute vom Bodensee und aus Ufa zusammen. Und es gibt bis heute einen Gedenktag am 1. Juli, Spendenaktionen und gemeinsame Veranstaltungen mit der Stadt Überlingen - zuletzt auf der Landesgartenschau Überlingen.

Treffen mit Hinterbliebenen und Unglückshelfern

Die Gedenkwoche in Überlingen anlässlich des 20. Jahrestages des Absturzes soll vom 27. Juni bis 3. Juli stattfinden. Der Verein will in dieser Woche Menschen zusammenzubringen, die die Ereignisse hautnah miterlebt haben, und den Hinterbliebenen die Möglichkeit geben, sich noch einmal am Unglücksort zu versammeln.

Auch Gesprächsrunden und kulturelle Veranstaltungen wie eine Ausstellung, eine Lesung, Führungen an der Gedenkstätte und ein Gottesdienst sind vorgesehen.

Stadt Überlingen plant offizielle Gedenkveranstaltung

Die Stadt Überlingen organisiert den Ablauf der Gedenkveranstaltung am 1. Juli zusammen mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg, hieß es auf SWR-Anfrage. Ob darüber hinaus Veranstaltungen stattfinden könnten, sei auch eine Frage der logistischen Umsetzung und erscheine derzeit fraglich, beispielsweise in Bezug auf Flugverbindungen zwischen Russland und Deutschland, so die Stadt in einer schriftlichen Stellungnahme.

Da die Gedenkwoche privat initiiert sei, gebe es aber trotz des Angriffskrieges auf die Ukraine keine grundsätzlichen Bedenken von Seiten der Stadt Überlingen.