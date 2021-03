In Biberach hat im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus ein Plakat-Projekt gegen Alltagsrassisismus begonnen. Die Plakate hängen unter anderem an Fenstern des Biberacher Rathauses. Darauf stehen Zitate von Schwarzen Menschen oder People of Color, die über schockierende Rassismuserfahrungen berichten. Die Plakate sind Teil eines von einem jungen Ravensburger begonnen Projekts auf Instagram. Zudem werden in der Stadtbibliothek Bücher und Filme zu Alltagsrassismus angeboten. Außerdem ließ die Stadt ein Antirassismusposter gestalten, das in den nächsten zwei Wochen auf Plakattafeln gezeigt wird. Die Stadt Biberach erinnert seit vielen Jahren Mitte März mit Aktionen an die Folgen von Rassismus