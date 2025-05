Der Windpark im Altdorfer Wald ist ein umstrittenes Projekt - nun stellen die Investoren erstmals die Details der Planungen der Öffentlichkeit vor. Begleitet wird dies von Protesten.

Am Mittwochvormittag werden erstmals die Details für den geplanten Windpark im Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach SWR-Informationen sind 28 und nicht wie ursprünglich angedacht 39 Windräder geplant. Der Altdorfer Wald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Baden-Württemberg. Die Pläne für den Windpark sind umstritten. Viele Kritiker befürchten zu starke Eingriffe in das Öko-System des Waldes.

Proteste gegen Windpark vor Kongresszentrum in Weingarten

Die Investoren, die Stadtwerke Ulm/Neu Ulm und das Unternehmen iTerra Energy informieren an zwei Tagen über die Planungen. Bereits am Dienstagabend fand eine Informationsveranstaltung für Gemeindevertreter im Kongresszentrum in Weingarten (Kreis Ravensburg) statt. Dabei konnten sich Gemeinderäte aus sieben betroffenen Gemeinden einen Einblick verschaffen. Gegner des geplanten Windparks protestierten vor der Kongresshalle und hielten Transparente in die Luft mit Aufschriften, wie etwa "Windräder töten Fledermäuse" und "Windräder gefährden die Gesundheit."

Kritiker des Windparks haben sich vor dem Kongresszentrum in Weingarten versammelt. SWR Bernhard Hentschel

2029 könnte größter Windpark in Baden-Württemberg fertig sein

Ab dem Mittwochvormittag stehen Informationsveranstaltungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Sie mussten sich im Vorfeld für den Termin anmelden. Mit geplanten 28 Windrädern wäre das Projekt nach seiner geplanten Fertigstellung im Jahr 2029 laut Medienberichten der größte Windpark in Baden-Württemberg.