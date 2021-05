Es wird wohl doch keine Felchenzucht in Netzgehegen im Bodensee geben. Die Genossenschaft verfolge die Pläne für die sogenannte Aquakultur vorerst nicht weiter, sagte ein Sprecher dem SWR.

Das Vorhaben, im Bodensee mit Aquakultur Jungfische aufzuziehen, steht vor dem Aus. Die eigens dafür gegründete Genossenschaft "Regio Bodensee Fisch" in Hagnau (Bodenseekreis) habe die Pläne erst mal auf Eis gelegt, sagte der Vorsitzende, Martin Meichle, dem SWR. So wie die gesetzliche Lage derzeit sei, ließe sich das Projekt Aquakultur im Bodensee nicht umsetzen. Es gebe auch keine Anzeichen, dass sich an den Rahmenbedingungen etwas ändere. Es sei traurig, dass so ein Projekt nicht genehmigt werde, so Meichle.

Kritik am Aquakultur-Projekt

Der umstrittene Plan sah vor, Netzgehege im Überlinger See auszubringen und darin Bodensee-Felchen zu züchten. Der Felchen ist ein beliebter Speisefisch, von den Fischen gibt es seit Jahren immer weniger im Bodensee. Kritik an den Aquakultur-Plänen gab es von der Internationalen Gewässerschutzkommission Bodensee und Umweltverbänden, aber auch von Berufsfischern.

Norbert Knoblauch, zweiter Vorstand der Badischen Berufsfischer e.V., zeigte sich erleichtert. Er begrüßt die Entscheidung, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen. Gegner der Aquakultur befürchten unter anderem, dass das Wasser im Bereich der Netzgehege durch Futterreste und Kot verunreinigt werden könnte. Außerdem bestehe die Gefahr, dass es zu einer Kreuzung von Wild- und Zuchtfisch kommen könnte.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hatte die Aquakultur-Pläne unterstützt. Er sah darin unter anderem eine neue Einkommensgrundlage für Berufsfischer.