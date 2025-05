Drei Männer, darunter ein Tatverdächtiger in Konstanz, wurden aufgrund gezielter Anschlagspläne festgenommen. Sie sollen sich bereiterklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen.

Die Bundesanwaltschaft hat drei Ukrainer, darunter einen Mann in Konstanz, wegen Anschlagsplänen festnehmen lassen. Sie sollten mutmaßlich in russischem Auftrag Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland begehen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, seien die Männer aus Deutschland und der Schweiz bereits am Freitag und Samstag festgenommen worden. Am Sonntag wurden sie dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt hat.

Pakete mit Sprengstoff sollten in die Ukraine gehen

Laut Bundesanwaltschaft sollen die Beschuldigten vorgehabt haben, Pakete mit Spreng- und Brandvorrichtungen von Deutschland aus an Empfänger in die Ukraine zu schicken, die sich beim Transport entzünden würden.

Zum Auskundschaften von Transportwegen soll einer von ihnen in Köln zwei Testpakete aufgegeben haben, in denen sich unter anderem GPS-Tracker befanden. Die beiden in Deutschland Festgenommenen sitzen in Untersuchungshaft, der in der Schweiz festgenommene Beschuldigte soll nach Deutschland gebracht werden.