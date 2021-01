per Mail teilen

Glücklicherweise unverletzt blieben eine 36-jährige Autofahrerin und ihr Baby, als sie am Montagabend in Markdorf-Ittendorf (Bodenseekreis) plötzlich von einer Dachlawine begraben wurden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Schneemassen von einem Hausdach gefallen und erfassten den glücklicherweise langsam fahrenden Pkw. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.