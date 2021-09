per Mail teilen

Der Frauenbund im katholischen Dekanat Friedrichshafen bekommt für sein Engagement für die kirchliche Reformbewegung "Maria 2.0!" den "Prix Wasserfrau". Der Kulturpreis wird seit fast 20 Jahren in der Vierländerregion Bodensee verliehen, ausgezeichnet werden Projekte, die sich um die Gleichstellung von Frauen bemühen. Die Verleihung findet am Freitagabend in Friedrichshafen statt.