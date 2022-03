Pistenbully überrollt Snowboardfahrer

Am Freitag ist ein Snowboardfahrer in den Vorarlberger Alpen von einem Pistenbully überfahren worden. Laut Polizei trug er keinerlei Verletzungen davon. Der Snowboarder war im Skigebiet Golm im Montafon auf einer gesperrten Talabfahrt unterwegs. Der Fahrer des Pistenbully wollte eine sogenannte Hohlkehle, eine Art ausgefahrene Rinne, wieder ausgleichen - dafür hob er die Fräse hoch und fuhr rückwärts. Weil der Snowboardfahrer weder dem Pistenbully ausweichen, noch auf sich aufmerksam machen konnte, reagierte er laut Polizei instinktiv und kauerte sich in der Rinne zusammen. So lag er genau zwischen den beiden Raupen des Pistenbullys, als dieser ihn überrollte, und blieb unverletzt. Sein Snowboard wurde schwer beschädigt.