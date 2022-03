Solardächer für Obstplantagen am Bodensee

Die Bodenseeregion könnte Vorreiter beim Einsatz einer neuen Solartechnik in der Landwirtschaft werden. Es geht um Photovoltaikanlagen, die über Obstplantagen errichtet werden.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) stellte das Projekt am Donnerstag vor. Zwei landwirtschaftliche Betriebe in Meckenbeuren und Kressbronn im Bodenseekreis sowie das Kompetenzzentrum für Obstbau in Bavendorf im Kreis Ravensburg sollen Versuchsstandorte für sogenannte Agrar-Photovoltaikanlagen werden. Diese werden in zwei bis acht Metern Höhe über den Obstbäumen aufgestellt und an das Stromnetz angeschlossen. Die Landesregierung unterstützt das Projekt, das vom Fraunhofer-Institut in Freiburg entwickelt wurde. SWR-Reporterin Isabel Heine war bei der Vorstellung des Projekts dabei:

Strom für 1,8 Millionen Haushalte möglich

Unter den lichtdurchlässigen Solaranlagen können die Bäume weiterwachsen. Die Agrarfläche würde also doppelt genutzt. Auf ihr könnte Strom gewonnen und Obst angebaut werden. Und: Die Solarpanels könnten den Pflanzen in heißen Sommern Schatten spenden und sie vor Hagelschäden bewahren. Würden alle Hagelnetze über Obstanlagen am Bodensee durch Solaranlagen ersetzt, könnte man 1,8 Millionen Haushalte in Baden-Württemberg mit Strom versorgen, so das zuständige Regionalwerk Bodensee. Der Energieversorger will die Agrar-Photvoltaikanlagen ans Stromnetz anschließen.

Obstbau soll CO2-neutral werden

Der Start des Projekts hängt noch von der Bewilligung der Gelder durch die Landesregierung ab. Zwei bis fünf Millionen Euro will Landwirtschaftsminister Hauk für drei Jahre beantragen. Davon sollen zunächst die drei ausgewählten Versuchsstandorte am Bodensee profitieren, so der CDU-Politiker. Beim Kompetenzzentrum für Obstbau in Bavendorf soll das Projekt wissenschaftlich begleitet werden. Ziel ist es, den Obstbau mit der Agrar-Photovoltaik CO2-neutral zu machen.