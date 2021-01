per Mail teilen

Der Absturz eines historischen Flugzeugs vom Typ Ju 52 im August 2018 in der Schweiz ist auf einen Pilotenfehler zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kommt die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle in ihrem Abschlussbericht. Bei dem Unglück waren alle zwanzig Menschen an Bord ums Leben gekommen. Einige der Opfer stammten aus dem Thurgau.