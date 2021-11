Pilot kommt bei Flugzeugabsturz bei Hohenems um

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Donnerstag in der Nähe von Hohenems in Vorarlberg ist am Morgen der Pilot ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war er alleine an Bord.

Der 51-jährige Mann aus Dornbirn war mit seinem Kleinflugzeug um kurz vor 8:00 Uhr am Morgen vom Flugplatz Hohenems gestartet. Eigentlich wollte er in Richtung Memmingen, so ein Sprecher der Polizei. Doch er sei in eine völlig andere Richtung geflogen und gegen eine Felswand geprallt. Weshalb, das sei noch unklar, so die Polizei. Bergung dauert an Das abgestürzte Kleinflugzeug ist im Gebiet eines Steinbruchs entdeckt worden. 50 Einsatzkräfte waren und sind teilweise noch vor Ort, auch die Bergwacht. Der 51-jährige Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.