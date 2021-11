Bauklötze aus Ravensburg für ganz Europa

per Mail teilen

Philipp Straub produziert Bauklötzchen. Der junge Unternehmer aus Ravensburg ist gerade erst 19 Jahre alt geworden, sein vielseitiges Spielzeug findet aber bereits Liebhaber in ganz Europa.

Entstanden sei die Idee in der Schreinerei des Vaters, erzählt Philipp Straub. Klötze statt Computer - so seine Idee. Das System der Holzbausteine hat er sich vom Hausbau abgeschaut. Drei verschiedene Längen an Klötzchen produziert er. Dann könne man mit den Bausteinen Verbundsysteme legen, genauso, wie beim Bau einer echten Mauer. Bei der Herstellung erhält Philipp noch Unterstützung von seinem Vater. Im Vertrieb hat er aber sein wahres Talent entdeckt - und seinen Berufswunsch: Seit kurzem studiert er Betriebswirtschaft.