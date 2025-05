Die Firma Vetter Pharma mit Sitz in Ravensburg hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 1,1 Milliarden Euro erhöht. Vom andauernden Erfolg sollen auch die Beschäftigten profitieren.

Das Geschäft für den Pharmadienstleister Vetter aus Ravensburg läuft gut. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 1,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Es hat damit seinen Umsatz um elf Prozent gesteigert.

Weil es so gut läuft, sollen ab kommendem Jahr alle Mitarbeitenden einen Erfolgsbonus bekommen, schreibt Vetter. Bereits ab diesem Jahr soll es mindestens 2,5 Prozent mehr Lohn geben. Darüber hinaus werde an einem attraktiveren Konzept für die Schichtarbeit gearbeitet. Es soll laut dem Unternehmen flexiblere Arbeitszeiten und eine bessere Work-Life-Balance ermöglichen.

Ausbau der Vetter-Standorte in Deutschland, Österreich und USA

Außerdem werde man den Ausbau von Standorten fortsetzen - in Ravensburg, Langenargen am Bodensee (Bodenseekreis), in Österreich und den USA. In Ravensburg soll es in den kommenden Jahren fortlaufend Erweiterungen geben. Dort wird zusätzlich aktuell ein neues Parkhaus für die Mitarbeitenden gebaut. In Langenargen wird die Produktionsstätte erweitert. In Österreich entstehen ein neues Bürogebäude und eine technische Werkstatt, und auch in den USA wird der Entwicklungsstandort erweitert. Bereits im vergangenen Jahr habe man knapp 270 Millionen Euro in neue Gebäude investiert, so das Unternehmen.

Der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter befüllt Spritzen mit Medikamenten etwa gegen Krebs, Diabetes, Multiple Sklerose und schwere rheumatoide Arthritis. Für diese Dienstleistung gibt es seit Jahren weltweit eine große Nachfrage. SWR Dirk Polzin

Pharmadienstleister Vetter beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeitende

Der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter befüllt Spritzen mit Medikamenten gegen Krebs, Diabetes oder etwa Multiple Sklerose - eine Dienstleistung, für die es seit Jahren weltweit eine große Nachfrage gibt. Vetter Pharma mit über 7.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern war aus einer kleinen Ravensburger Apotheke entstanden und feiert dieses Jahr sein 75. Firmenjubiläum.