Der Pharmadienstleister Vetter mit Sitz in Ravensburg ist jetzt nach eigenen Angaben auch an seinen Standorten in Österreich, den USA und Asien klimaneutral. Möglich sei dies durch Blockheizkraftwerke, Photovoltaikanlagen und die Nutzung von Erdwärme. In den vergangenen zehn Jahren seien so mehr als 30 Millionen Kilowattstunden Strom, Erd- und Biogas eingespart worden.