Hackerangriff auf Pädagogische Hochschule

per Mail teilen

Computerhacker haben im Oktober Rechner der Pädagogische Hochschule Weingarten angegriffen. Das teilt die Hochschule aktuell auf ihrer Homepage mit. Danach drangen die Täter in das Drucker sowie das Studentennetzwerk ein. Hinweise, dass Daten gestohlen wurden, gebe es bislang keine. Allerdings seien vorsichtshalber E-Mail-Server und Rechner der Verwaltung vom Netz genommen worden, was die Arbeit der Verwaltung erschwert habe. Zudem wurden rund 3.500 Onlinezugänge von Studierenden zurückgesetzt. Vorlesungen und Seminare, auch online, seien durch den Vorfall nicht ausgefallen. Laut der Hochschule sind die wichtigsten Systeme mittlerweile wieder in Betrieb. Die Kriminalpolizei ermittle.