Ein Bundeswehrsoldat aus Hessen, der zuletzt in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) stationiert war, wird wegen Terrorplänen angeklagt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitag mit. Dem 22-Jährigen werden rassistische Motive vorgeworfen. Er war vergangenes Jahr wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er war in Pfullendorf Stabsdienstsoldat mit dem Dienstgrad Hauptgefreiter.