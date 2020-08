14-jähriger Mitfahrer stirbt nach Autounfall in Pfullendorf

In Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist in der Nacht zu Freitag ein 14-jähriger Autoinsasse bei einem Unfall ums Leben gekommen. Am Steuer des Wagens saß ein ebenfalls Minderjähriger, berichtet die Polizei.