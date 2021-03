Der Kreis Konstanz will im Laufe dieser Woche die Impfungen in Pflege- und Altenheime zum größten Teil abschließen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner erhielten in diesen Tagen die Zweitimpfung, so Landrat Zeno Danner. Lediglich ein Altenheim in Stockach bekomme in dieser Woche die Erstimpfung. Insgesamt seien im Kreis bisher über 20.000 Impfdosen verimpft worden.