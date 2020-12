Barbarazweige in der Adventszeit zu schneiden, ist eine alte Tradition. Der 4. Dezember ist der Namenstag der heiligen Barbara und an diesem Tag soll ein Zweig in eine Vase gestellt werden, damit er an Weihnachten blüht.

Als Barbarazweige eignen sich beispielsweise Ästchen mit Knospen von Obstbäumen oder Forsythien. Sie werden vom Baum oder Strauch geschnitten und im warmen Wohnzimmer in die Vase gestellt. Ziemlich genau zu Weihnachten beginnen die Zweige dann zu blühen - eine hübsche Dekoration für das Fest, die auf eine uralte Überlieferung zurückgeht. 2.000 Jahre alte Legende Die Heilige Barbara, Tochter eines reichen Kaufmanns, lebte der Überlieferung nach im dritten Jahrhundert. Ihr Vater war strikt gegen Barbaras christlichen Glauben. Da er sie aber nicht von ihrem Glauben abbringen konnte, sollte sie enthauptet werden. Der Vater ließ seine eigene Tochter einsperren. Auf dem Weg ins Gefängnis verhedderte sich ein Zweig in Barbaras Kleid, der dann im Gefängnis an Weihnachten zu blühen begann - es war auch Barbaras Todestag. Barbarazweige für Weihnachten Pastorin Barbara Vollmer aus Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) wuchs schon mit dem Brauch der Barbarazweige auf. Als kleines Mädchen hat der Opa die Ästchen für sie geschnitten. Bei Barbara Vollmer blühen jedes Jahr zur Weihnachtszeit die traditionsreichen Zweige.