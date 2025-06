Ausschuss tagt auf Höri: Darf ein Mehrfamilien-Neubau neben dem Hesse-Haus stehen?

Was ist das Hermann-Hesse-Haus?

Das fast 120 Jahre alte Haus auf einer Anhöhe in Gaienhofen diente Hermann Hesse und seiner Familie als Wohnsitz. Den Garten legte der Nobelpreisträger selbst an und ernährte daraus auch seine Familie. Zuvor hatten sie in einem Bauernhaus in der Dorfmitte gelebt, heute ist dort das gemeindeeigene Hesse Museum.

Das heute Mia-und Hermann-Hesse-Haus genannte Ensemble auf der Anhöhe ist in Privatbesitz, steht aber für Besucherinnen und Besucher nach Absprache offen.