Der Petitionsausschuss des Landtags zum Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg hat in seiner Sitzung am Mittwoch keinen Beschluss gefasst. Der Sachverhalt werde an die Landesregierung übergeben. Sie solle prüfen, wie sich ein möglicher Kiesabbau im Altdorfer Wald bei Vogt auf Umwelt und Trinkwasser auswirken könnte, erklärte die Ausschussvorsitzende Petra Krebs, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Wangen im Allgäu. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben plant in diesem Bereich einen Kiesabbau, eine Bürgerinitiative will das verhindern.