Die Initiatoren der Petition für den Erhalt des Rettungshubschraubers Christoph 45 in Friedrichshafen haben die Petition beim Landtag in Stuttgart eingereicht. Über 30.000 Unterschriften seien in den vergangenen sechs Monaten eingegangen, so die Organisatoren. Damit wurde das notwendige Quorum von 21.000 Unterschriften weit übertroffen. Nun befasst sich der Petitionsausschuss im Landtag mit dem Anliegen.