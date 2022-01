Petition gegen Erhalt des Escherstegs abgelehnt

per Mail teilen

Der Petitionsausschuss des Landtags hat eine Petition von Ravensburger Bürgern abgelehnt, den umstrittenen Eschersteg von der Landesdenkmalliste zu streichen. Die Stahlbrücke aus dem Jahr 1907 führte bis 2005 über die Gleise beim Ravensburger Bahnhof und wurde dann abgebaut und eingelagert. Die stark verrostete Brücke aus Denkmalschutzgründen wie geplant zu restaurieren und wiederaufzubauen, halten die Petenten jedoch für Geldverschwendung. Anders der Petitionsausschuss: Er sieht in dem Steg ein selten gewordenes technisches Zeugnis, an dessen Erhaltung ein öffentliches Interesse bestehe, heißt es in einem Bericht des Ausschusses. Wann der Steg wieder aufgebaut wird, ist nach Angaben der Stadt offen.