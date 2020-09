Für die Corona-Abstrichzentren in Singen und Konstanz sucht der Landkreis Konstanz Personal. Wie es in einer Mitteilung heißt, wird in Konstanz Personal zur Mitteilung von Befunden gebraucht. In Singen suche man medizinisches Personal, zum Beispiel Medizinische Fachangestellte oder Medizinstudierende. Die Arbeit wird vergütet. Interessenten sollen sich beim Landkreis Konstanz per E-Mail melden.