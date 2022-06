An mehr als jedem vierten Flusspegel in Baden-Württemberg wird derzeit Niedrigwasser gemessen. Die meisten Flüsse in der Region Bodensee-Oberschwaben, wie etwa die Schussen und Argen, sind davon aber noch nicht betroffen. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt hervor. Niedrigwasser wird unter anderem an der Rot in Achstetten im Kreis Biberach und an der Wurzacher Ach bei Leutkirch im Kreis Ravensburg gemeldet.