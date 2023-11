Pegel der Flüsse am Bodensee und in Oberschwaben steigen

Die Pegel der Flüsse und Bäche am Bodensee und in Oberschwaben steigen. Der Damm des Appenweiler Weihers bei Ettenkirch droht durch die anhaltenden Regenfälle zu brechen.

Rund um den Bodensee sind die Flusspegel deutlich gestiegen. Immer kritischer wird die Lage auch am Appenweiler Weiher bei Friedrichshafen. Durch den anhaltenden Regen wächst der Druck auf den Damm - er droht zu brechen. Vier Häuser seien bereits vorsorglich evakuiert worden, das THW pumpe seit Stunden Wasser ab, um den Druck auf den Damm zu mindern, heißt es von der Stadt Friedrichshafen am Dienstagabend. Mit weiteren Pumpen will das THW nun den Damm entlasten. Die aktuellen Regenfälle verschärfen allerdings die Lage.

Die Lage spitzt sich durch den anhaltenden Regen am Appenweiler Damm zu. Pressestelle Landratsamt Bodenseekreis

Die Hochwasserzentrale Baden-Württemberg schätzt die Hochwassergefahr in den Kreisen Konstanz und westlicher Bodenseekreis als hoch ein. Im Einzugsgebiet der Seefelder, Stockacher und Radolfzeller Aach seien Überflutungen möglich. Auf den Wasserstand des Bodensees hat sich der Regen noch nicht so stark ausgewirkt: Er liegt aktuell bei 3,55 Meter, das sind 9 Zentimeter mehr als am Wochenende. Die Experten gehen aber auch davon aus, dass die Pegel mit nachlassendem Regen am Mittwoch wieder sinken werden.

Wasserstand und Hochwassergefahr steigen

Im Kreis Konstanz ist in der Nacht zu Dienstag der Wasserstand der Stockacher Aach bei Wahlwies von 30 auf mehr als 90 Zentimeter gestiegen. Auch der Pegel der Deggenhauser Aach bei Neufrach (Bodenseekreis) hat deutlich zugelegt: Er stieg über Nacht von 55 Zentimetern auf über 1,20 Meter. Laut Hochwasserzentrale kann es im Einzugsgebiet dieser Zuflüsse örtlich zu Überschwemmungen bebauter Grundstücke und Keller kommen.

Eschach hat Hochwassermarke überschritten

Auch im Kreis Ravensburg steigen die Flusspegel. Die Eschach bei Leutkirch-Friesenhofen hat sogar die Hochwassermarke überschritten, sie lag aktuell am Dienstag bei 1,50 Meter - das ist ein Meter mehr als am Wochenende. Auch der Bach Schmiddis bei Aitrach liegt über der Hochwassermarke. Für die Bodenseezuflüsse Argen, Schussen und Rotach spricht die Hochwasserzentrale allerdings nur von einer mittleren Hochwassergefahr. Der Wasserstand der Schussen bei Ravensburg lag am Dienstagmorgen bei knapp 1,20 Meter, am Vortag waren es 50 Zentimeter.

Der Regen soll am Mittwoch nachlassen. Die Wetterwarte Süd hat in den vergangenen 24 Stunden den meisten Regen in Pfullendorf gemessen, 43 Liter pro Quadratmeter, fast ebenso viel in Bad Wurzach.