per Mail teilen

Noch während die Olympischen Winterspiele in China laufen, sind die ersten Athletinnen und Athleten bereits zurück. Auch der Snowboarder Paul Berg aus Konstanz - ohne Medaille.

Paul Berg schied in seinem Snowboardcross-Rennen im Achtelfinale aus. Seine persönliche sportliche Bilanz fällt entsprechend ernüchtert aus. Jetzt will der Konstanzer erst einmal sehen, dass er wieder ganz fit wird. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer erklärte Berg, er habe in Peking auf mehr gehofft: