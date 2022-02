Paul Berg aus Konstanz ist bei den Olympischen Winterspielen im Snowboardcross im Achtelfinale ausgeschieden. Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr deutscher Zeit kam er in seinem Rennen als Dritter ins Ziel. Das reichte nicht, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Nach Sotschi in Russland und Pyeongchang in Südkorea sind die Wettbewerbe in Peking seine dritten Olympischen Spiele. Eine Medaille hat er noch nicht gewonnen, aber im Weltcup sorgte er Anfang Januar in Russland mit einem vierten Platz für ein Spitzenergebnis.