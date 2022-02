Paul Berg kurz vor dem Start von Olympia

Für Wintersportler steht ein Höhepunkt an - die 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Am Mittwoch ist bereits der Fackellauf, am Freitag beginnen sie offiziell. Das heißt normalerweise: jubelnde Fans, Flaggenmeere, Emotionen. Doch diesmal? Corona dominiert die Spiele. Mit aller Härte versucht Peking, das Risiko zu minimieren. Ausländische Fans werden nicht vor Ort sein. Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt reisen knapp vor den Wettkämpfen an und fliegen danach direkt wieder nach Hause, so auch Snowboarder Paul Berg vom SC Konstanz. Für ihn soll es bald bald losgehen nach Peking. SWR-Moderatorin Marion Kynaß hat ihn am Mittwoch gefragt, wie es ihm kurz vor dem Start geht.