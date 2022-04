"Nicht aufgeben" - Kliniken Schmieder in Konstanz therapieren Long Covid

Zum Wochenende sollen viele Corona-Regeln in Baden-Württemberg fallen. Doch viele Menschen fürchten Long Covid. Konstanzer Kliniken therapieren Patienten erfolgreich.

Schon kurz nach den ersten Corona-Fällen in der Region Bodensee-Oberschwaben traten auch die ersten Long-Covid-Symptome auf. Eigentlich waren die Patienten geheilt. Doch es blieben langfristige Symptome. Viele Patienten waren verzweifelt.

In den Kliniken Schmieder in Konstanz werden Long Covid Patienten therapiert. Dabei gebe es viele Schnittmengen zu anderen Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems, so Michael Jöbges, der ärztliche Leiter der Kliniken Schmieder: "Das häufigste Symptom ist Fatigue, also ein Zustand der dauerhaften Erschöpfung. Ähnliche Symptome haben wir auch bei Patienten mit Multipler Sklerose".

Weitere Symptome, die häufig bei Long Covid auftreten, seien Schmerzen und Geruchs- und Geschmacksstörungen.

Nur ein Drittel der Betroffenen von Long Covid geht zum Arzt. Das zeigte eine Studie der IKK Südwest. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Vor der Therapie kommt das Laufband

Die Kliniken Schmieder haben gemeinsam mit Psychotherapieforschern der Universität Konstanz und der Universität Mainz besondere Therapien entwickelt. Doch weil jeder Patient anders sei, gebe es auch viele Wege zur Therapie, sagt Jöbges: "Die Ärzte gehen da auf die Patienten ein, befragen sie, untersuchen sie und entwickeln dann auch für seltenere Krankheitsbilder Konzepte."

Doch vor der Therapie wird zunächst der Leistungszustand des Patienten untersucht. Dann heißt es: ab aufs Laufband. Michael Jöbges: "Wenn sich da Defizite ergeben, trainieren wir das speziell mit dem Patienten." Doch auch kognitive Fähigkeiten, wie Konzentration oder Reaktion werden überprüft.

Der Fachmann rät: Nicht zu lange warten. Wer drei Monate nach der Covid-Erkrankung noch Symptome habe, sollte eine intensive Therapie starten.

"Die Menschen sollen nicht die Hoffnung verlieren. Man kann ihnen helfen. Es ist ein langer Weg, aber es gibt Behandlungsmöglichkeiten."

SWR-Reporterin Tina Löschner hat für eine Radioreportage Sabine Bürk getroffen. Die Konstanzerin litt lange unter Long Covid und kämpfte sich zurück ins Leben. Doch der Weg war hart, wie sie erzählt:

Selbsthilfegruppen bieten Austausch

Inzwischen haben sich für die Betroffenen auch erste Selbsthilfegruppen gegründet. Dort können sie sich mit anderen Betroffenen austauschen und Tipps geben. Das empfänden viele als tröstlich und Mut machend, so die Leiterin der Selbsthilfegruppe im Kreis Ravensburg gegenüber dem SWR. Im Februar gegründet, nehmen inzwischen bis zu 30 Betroffene an den Online-Treffen alle zwei Wochen teil. Ungefähr ebenso viele sind es in der Selbsthilfegruppe in Radolfzell. Dort treffen sich seit vergangenem Sommer Betroffene im Alter zwischen 25 und 80 Jahren, immer am ersten Montag im Monat.