Partielle Sonnenfinsternis in Oberschwaben

Am Dienstag ist auch am Bodensee und in Oberschwaben eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen gewesen. Dabei wurde die Sonne zu gut einem Fünftel vom Mond bedeckt.

In der Sternwarte in Laupheim (Kreis Biberach) konnten Interessierte am Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Der Mond schob sich ab 11:14 Uhr ein Stück weit vor die Sonne, die maximale Bedeckung fand um 12:13 Uhr statt. Vom Standort Oberschwaben aus wurde die Sonnenscheibe maximal zu etwa 22 Prozent vom Mond verdeckt. Die Sternwarte Laupheim war ab 10:30 Uhr für die Beobachtung geöffnet. Michael Denzler von der Astronomischen Vereinigung Bodensee beschreibt den Vorgang der Finsternis so: Finsternis sorgt für gedämpfte Lichtstimmung Eine partielle Sonnenfinsternis sei für die Natur auf jeden Fall etwas Besonderes, so Denzler. Der recht geringe Grad an Bedeckung reichte aber nicht dafür aus, dass sich der Himmel verdunkelt und tagsüber Sterne zu erkennen waren. Eine etwas gedämpfte Licht-Stimmung hat auf das Himmelsereignis aufmerksam gemacht. Wichtig: Schutzbrille beim Beobachten nicht vergessen Wer solch ein Ereignis beobachten möchte, sollte das nicht ohne entsprechende Schutzbrille tun, so Denzler. Der direkte Blick ins Sonnenlicht kann die Augen schädigen. Wer die Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte seine Augen schützen. IMAGO Eibner Voraussetzung für das Beobachten einer Sonnenfinsternis ist zudem grundsätzlich klares Wetter.

Die nächste partielle Sonnenfinsternis ist nach Angaben des Laupheimer Planetariums im März 2025 in der Region Bodensee-Oberschwaben zu beobachten.