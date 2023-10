An der Zeppelin Universität ist eine Kunstinstallation zerstört worden. Im Raum der Installation sei ein rechtsgerichteter Begriff geschrieben worden, so die studentischen Vertreter im Senat der Hochschule.

In einem Raum mit einer Kunstinstallation der Zeppelin Universität (ZU) Friedrichshafen wurde nach Darstellung studentischer Vertreter im Senat der Hochschule eine rechtsgerichtete Parole an die Wand geschrieben.

Schmiererei während des Seekult-Festivals

In der vergangenen Woche hat in Friedrichshafen das Seekult-Festival stattgefunden - verteilt über mehrere Veranstaltungsorte, unter anderem auf dem Campus der Zeppelin Universität. Bei dem Festival sei im Raum einer Kunstinstallation der Schriftzug "Reconquista" hinterlassen worden.

"Reconquista" habe einst die Eroberung des muslimischen Spaniens durch christliche Truppen bezeichnet. Heute gelte der Begriff als islamfeindlich und politisch rechts, heißt es in einem internen Schreiben von Studierenden, das dem SWR vorliegt.

Zeppelin Universität prüft Konsequenzen

Das Präsidium der Zeppelin-Universität prüfe derzeit den Fall und denke über Konsequenzen nach, heißt es in einer Stellungnahme der Hochschule. Die Verwendung rechtsideologischer Begriffe sei absolut inakzeptabel.

Die Urheber der Aufschrift gehören dem Ring Christlich-Demokratischer Studierender (RCDS) an - sie haben sich bereits entschuldigt. Rechtsextremes Gedankengut sei ihnen fremd, schrieben sie in einer Stellungnahme an ihre Mit-Studierenden.