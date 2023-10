Memmingerberg verzeichnet weniger Parksünder nahe Allgäu-Airport

Die Gemeinde Memmingerberg verzeichnet beim Vorgehen gegen Parksünder nahe des Allgäu-Airports erste Erfolge. Seit Autos abgeschleppt würden, parkten dort weniger Fluggäste wild.

Der Gemeinde Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) zufolge parken nach verschärften Kontrollen immer weniger Fluggäste wild in Wohngebieten nahe des Allgäu-Airports. Zuvor jedoch hätten viele der Fluggäste ihre Autos bis zu drei Wochen lang vor privaten Einfahrten, auf Kreuzungen und vor Feuerwehrzufahrten geparkt, um sich die Parkgebühren am Allgäu-Airport zu sparen. Vor allem in den Ferien herrschten nach Angaben von Anwohnern teils chaotische Zustände.

Rund 60 Fahrzeuge abgeschleppt

Doch seit das Ordnungsamt und die Polizei seit Mitte August verstärkt kontrollieren, habe sich die Situation in Memmingerberg verbessert, teilte die Gemeinde mit. Ihr zufolge bekamen viele Falschparker Strafzettel. Standen Autos vor Feuerwehrzufahrten, wurden sie sofort entfernt. In anderen Fällen wurden sie abgeschleppt, wenn sie nach zwei Strafzetteln immer noch im Parkverbot standen. Bislang wurden nach Auskunft der Gemeinde rund 60 Fahrzeugen abgeschleppt. Dass das bis zu 600 Euro kosten kann, habe sich herumgesprochen. Seitdem sei die Situation besser.

Gemeinde kündigt weitere Kontrollen an

Trotz der ersten Erfolge sollen die Kontrollen in Memmingerberg weitergehen. Vor allem in den Herbstferien wolle man erneut nach dem Rechten sehen, heißt es. Die Gemeinde, zu der der Allgäu-Airport gehört, rät Reisenden daher, sich über Parkangebote außerhalb des Flughafengeländes zu informieren, sofern ihnen die Gebühren dort zu hoch sind. So gebe es Parkservices mit Shuttle-Transfer sowie günstige Parkplätze, von denen aus der Flughafen zu Fuß in bis zu zehn Minuten erreichbar ist.