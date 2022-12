Parkscheinautomaten und Blitzer mit Böllern gesprengt

In Vorarlberg sind in den vergangenen Tagen mehrere Parkscheinautomaten und ein Blitzer mit Feuerwerkskörpern gesprengt worden. Die Taten könnten laut Polizei zusammenhängen.

In mehreren Städten und Gemeinden in Vorarlberg haben Unbekannte in den vergangenen Tagen insgesamt drei Parkscheinautomaten und einen Blitzer mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Das teilte die Polizei mit. Auffällig sei, dass in allen Fällen Feuerwerkskörper für Großfeuerwerke detonierten, die nicht frei verkäuflich seien, so die Ermittler. Sie schließen nicht aus, dass die Taten zusammenhängen und bitten um Zeugenhinweise.

Trümmerteile fliegen 20 Meter weit

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sprengten die unbekannten Täter jeweils einen Parkscheinautomaten auf den Parkplätzen beim Festspielhaus und dem Landeskrankenhaus in Bregenz. Einzelne Trümmerteile flogen dabei bis zu 20 Meter weit. Auch ein Blitzer in Hard bei Bregenz wurde in den vergangenen Tagen in die Luft gejagt.

Zuletzt zündeten Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Feuerwerkskörper in der Geldausgabeklappe eines Parkscheinautomaten in Dornbirn. Alle Automaten und der Blitzer wurden laut Polizei schwer beschädigt.