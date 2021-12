per Mail teilen

In Ravensburg öffnet am Freitagnachmittag wieder die Tiefgarage Marienplatz. Sie war bei einem Fahrzeugbrand vor knapp drei Wochen beschädigt worden. Der Bereich sei aber nur provisorisch saniert worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Instandsetzung sei umfangreich und müsse in den kommenden Wochen geplant werden.