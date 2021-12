Ab dem 1. Januar 2022 wird das Parken in Konstanzer Parkhäusern teurer. Der Gemeinderat hat einer Erhöhung der Parkgebühren zugestimmt. So kostet beispielsweise eine Stunde parken in den Parkhäusern in der Altstadt ab Januar nicht mehr 1,50 Euro, sondern zwei Euro. Die Tageshöchstsätze steigen von 18 auf 24 Euro.