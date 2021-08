per Mail teilen

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Mittwoch im Bregenzerwald in Vorarlberg beim Absturz mit seinem Gleitschirm schwer verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der Paragleiter von der Niedere in Andelsbuch gestartet und hatte kurz danach wegen einer Nebelbank die Orientierung verloren. Er stürzte 100 Höhenmeter tiefer auf eine Wiese.