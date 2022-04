Paragleiter in den Bodensee gestürzt

Vor Bregenz ist ein Paragleitpilot am Mittwochnachmittag in den Bodensee gestürzt. Der 74-Jährige blieb laut Landespolizei Vorarlberg unverletzt, kam aber mit Unterkühlung ins Krankenhaus. Der Mann war mit seinem Gleitschirm im Bereich des Pfänderhanges in Bregenz gestartet und wollte auf einer Wiese in Lochau landen. Aufgrund des starken Windes wurde er in den See hinausgetragen und stürzte 60 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser. Nach 20 Minuten konnte er von einem Ersthelfer, der mit einem Boot zur Absturzstelle gefahren war, von den Seilen des Gleitschirms befreit werden. Der 74-Jährige schaffte es dann selbstständig ans Ufer.