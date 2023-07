Der Para-Sportler Yannis Fischer hat sich am Montag in das Goldene Buch der Stadt Singen eingetragen. Er hatte im Juli bei den Para-Weltmeisterschaften Gold im Kugelstoßen geholt.

Nach seinem Erfolg bei der Para-WM in Paris im Juli hat sich der 21-jährige Para-Sportler Yannis Fischer am Montag in das Goldene Buch der Stadt Singen (Kreis Konstanz) eingetragen. Fischer hatte bei der WM Gold im Kugelstoßen geholt und mit 11,43 Meter den neuen Weltrekord in seiner Startklasse der Kleinwüchsigen aufgestellt.

Yannis Fischer kommt aus Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) und ist lange für den Stadtturnverein Singen gestartet. Mittlerweile studiert und trainiert er in Stuttgart.

Fischer trägt sich zum zweiten Mal ins Goldene Buch von Singen ein

Die Stadt Singen sei stolz auf "ihren" Weltmeister, hieß es bei dem Empfang am Montag. Der 21-Jährige durfte sich bereits zum zweiten Mal in das Goldene Buch der Stadt eintragen. 2021 trug er sich nach seiner Teilnahme bei den Paralympics das erste Mal ein. Die beiden Einträge ins Goldene Buch seien eine große Ehre für ihn, sagte Yannis Fischer am Montag.

"Es ist eine Ehre für mich, mich zum zweiten Mal ins Goldene Buch der Stadt Singen eintragen zu dürfen. Das zeigt auch, dass meine Leistungen anerkannt werden."

Goldmedaille kommt nach Mühlhausen-Ehingen

Seinen überraschenden Erfolg bei der Para-WM habe er immer noch nicht richtig realisiert. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das alles muss ich aber erst einmal sacken lassen", sagte der 21-Jährige gegenüber dem SWR. Auch für die Goldmedaille hat er noch keinen Platz gefunden. "Ich denke aber, dass sie einen schönen Platz in meinem Zimmer in Mühlhausen-Ehingen bekommen wird", verrät er.

Der Eintrag von Yannis Fischer in das Goldene Buch der Stadt Singen. Daneben liegt seine Goldmedaille. SWR Friederike Fiehler

Yannis Fischer war schon einmal Weltmeister - allerdings in einer anderen Sportart: Als Jugendlicher spielte er leidenschaftlich Fußball und gewann mit seiner Mannschaft 2017 bei den Weltspielen der Kleinwüchsigen in Kanada.