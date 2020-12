Vor dem harten Lockdown am Mittwoch haben viele Menschen noch einmal die Möglichkeit genutzt, Weihnachtsgeschenke einzukaufen, auch in Konstanz. Die Fußgängerzone dort war voll, vor vielen Geschäften bildeten sich Schlangen. Besonderer Anlaufpunkt waren Geschäfte mit Spielwaren. Weil viele Kunden mit dem Auto kamen, war auch auf den Straßen und in den Parkhäusern der Stadt viel los. Einzelhändler in Konstanz hätten den Ansturm vor dem harten Lockdown erwartet und teilweise sogar extra noch einmal Ware geordert, so ein Feinkosthändler gegenüber dem SWR. Unter den Kunden waren viele Schweizer. Deren Regierung will einen Lockdown nach Angaben des Gesundheitsministers vermeiden.