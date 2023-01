Neue Palliativstation in Singen eingeweiht

Für Menschen mit unheilbaren Erkrankungen gibt es am Hegau-Bodensee-Klinikum Singen (Kreis Konstanz) eine Palliativstation. Diese ist am Freitag offiziell eröffnet worden.

Am Hegau-Bodensee-Klinikum Singen (Kreis Konstanz) ist am Freitag die neue Palliativstation eingeweiht worden. Wie die Klinik mitteilte, gehe damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Eröffnung der Palliativstation am Standort des Hegau-Bodensee-Klinikums sei ein wichtiger Baustein im Netzwerk des Onkologischen Zentrums, so eine Sprecherin des Klinikums.

Palliativstation soll wichtige Versorgungslücke schließen

Etwa zehn Prozent der Patientinnen und Patienten am Klinikum Singen bräuchten palliativmedizinische Versorgung. Deshalb schließe die neue Station eine wichtige Versorgungslücke zwischen ambulanter Palliativversorgung und dem Hospiz. Auf der Station bekämen sie eine ganzheitliche Behandlung. Das beinhalte Krankheitsbeschwerden wie Schmerzen, aber auch psychologische, soziale und spirituelle Bedürfnisse.

Die ersten Patienten werden schon seit Anfang Dezember auf der Station mit insgesamt zehn Betten betreut. Die Station wurden renoviert und freundlicher gestaltet. Die Klinik habe fast 40.000 Euro für die Realisierung aufgewandt, außerdem hätten Spenden dazu beigetragen.