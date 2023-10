In Oberschwaben häufen sich Fälle, in denen pro-palästinensische Parolen an Wände gesprüht oder Israel-Fahnen gestohlen werden. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in mehreren Orten in Oberschwaben pro-palästinensische Parolen an Wände gesprüht oder gehisste Israel-Flaggen gestohlen. Die Polizei spricht von bislang knapp zehn Taten in der Region.

Israel-Flaggen in Bad Waldsee, Sigmaringen und Weingarten gestohlen

Der Polizei zufolge haben Unbekannte in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), Sigmaringen und Weingarten (Kreis Ravensburg) Israel-Fahnen gestohlen, die vor Rathäusern gehisst worden waren. In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) und in Weingarten sprühten Unbekannte zudem pro-palästinensische Parolen auf Wände - zum Beispiel auf dem Basilikavorplatz in Weingarten.

Pro-palästinensische Parolen wurden unter anderem auf die Mauer am Basilikavorplatz in Weingarten gesprüht. SWR Moritz Kluthe

Städte lassen Parolen entfernen

Laut Polizei handelt es sich um Aufforderungen, Palästina zu befreien oder um Schriftzüge wie "Babykiller Israel". Man gehe davon aus, dass unterschiedliche Täter am Werk waren und es noch weitere Taten geben werde, so eine Sprecherin. Die betroffenen Städte haben inzwischen damit begonnen, die Parolen zu entfernen.