Auf dem Gebiet der Gemeinde Reichenau (Kreis Konstanz) hat eine Paketzustellerin am Dienstag Rettungskräfte alarmiert, weil sie in ihrem Fahrzeug an Schwindel, Brech- und Hustenreiz litt. Grund war laut Mitteilung ein stark riechendes Paket, aus dem eine Flüssigkeit ausgelaufen war. Das Paket wurde aus dem Auto entfernt, die Polizei nahm Kontakt zu dem Absender auf. Dabei stellte sich heraus, dass sich in dem Paket eine kaputte, benzinbetriebene Wasserpumpe befand, aus der Flüssigkeit ausgelaufen war. Gegen den Absender wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.