Zweiter Ozean-Satellit Sentinel-6 von Airbus wird für Weltraum getestet

Das Unternehmen Airbus Defence and Space in Immenstaad (Bodenseekreis) hat den Satelliten Sentinel-6B fertiggestellt und testet diesen nun unter künstlichen Weltraumbedingungen. Es ist der zweite Satellit der Copernicus Sentinel-6-Mission, die im November 2020 startete. Die beiden Satelliten sollen die Veränderung des Meeresspiegels messen und Meeresströmungen analysieren. Die Messungen dienen dem Hochwasserschutz zum Beispiel in Küstenregionen und sollen Daten zur Auswirkung des Klimawandels liefern.