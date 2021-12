Ostschweizer Kantone verschärfen Corona-Regeln

Laut Robert Koch-Institut gilt die Schweiz ab Sonntag als Hochrisikogebiet. Wegen steigender Infektionszahlen verschärfen die Ostschweizer Kantone seit Freitag die Corona-Regeln.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden liegen derzeit alle deutlich über 900. Damit sei auch die Zahl derer, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, zuletzt stark gestiegen, heißt es seitens der Ostschweizer Kantonsregierungen.

PCR-Test für alle Einreisenden

Einreisende müssen ab Samstag einen negativen PCR-Test vorlegen. Dies gilt auch für Genesene und Geimpfte, wie die Regierung beschloss. Ausgenommen von der Regel seien Einreisende aus Baden-Württemberg und anderen Grenzregionen. Zudem wurde entschieden, neben der Zertifikatspflicht die Maskenpflicht weiter auszudehnen. Getragen werden muss eine Maske bei Veranstaltungen, im Kino, im Theater, auf Märkten, bei Messen, an Bushaltestellen und auf Bahnsteigen. In Kliniken und Pflegeheimen greift die Maskenpflicht bei Besuchern und Personal. In Bars und Restaurants gilt beim Essen und Trinken eine Sitzpflicht. Außerdem sollen Betriebe verstärkt auf Homeoffice umstellen. Die Kantonsregierungen appellierten erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.